Fuhuş zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından tutuklanan Ahmet Esen ile Dursun Yıldırım bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlıların fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç elde etme suçlarından methalder olduğunu söyledi.Polis, 12 Ekim 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin park alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda zanlıların Durmuş Yıldırım’a ait taksi içerisinde Rus uyruklu O.R. isimli kadınla E.Ç. isimli şahsın fuhuş yapmasını sağlayıp kazanç elde ettiklerini söyledi.Polis, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını, zanlı Yıldırım’ın tasarrufunda E.Ç den alınan fuhuş geliri olan 3 bin TL’nin bulunarak emare alındığını belirtti.Polis,O.R.’den temin edilen ifadede daha önce fuhuş suçundan dosya tazmin edilip, uyuşturucudan yargılanıp, hapis yattıktan sonra KKTC’den ihraç edilen Serkan Tosun ile Türkiye’de anlaştıklarını, kız arkadaşı V.C. ile fuhuş yapmak üzere Ekimde KKTC’ye geldiklerini, fuhuştan elde ettikleri gelirin yüzde 50’sini Ahmet Esen aracılığı ile Serkan Tosuna gönderdiklerini, KKTC’deki tüm müşteri organizasyonunu Ahmet Esen’in yaptığını, 12 Ekimde de zanlı Esen tarafından zanlı Yıldırım’a teslim edildiğini, zanlı Yıldırım’ın da kendisini E.Ç’ye teslim ettiğini ve parayı aldığını itiraf ettiğini söyledi.Polis,V.C.’den de ifade aldıklarını, O.R. ,ile aynı ifadeyi verdiğini belirtti.Polis,E.Ç’nin ise fuhuş anlaşmasını zanlı Yıldırım ile yaptığını ve parayı ona verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Zanlı Ahmet Esen’in 5, zanlı Dursun Yıldırım’ın bir kadını fahişelik yaptırdığını belirlediklerini, zanlı Esen’in 1 yıl öncesine ait müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlandığını kaydeden polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların işlediği iddia edilen suçların 5 yıl hapis öngördüğünü, zanlıları teminata bağlarken sabıka kaydı ve askıda davalarının olup olmadığına bakıldığını belirtti. Dündar, zanlı Esen’in 5 kadına fahişelik yaptırdığına dair iddia olduğunu, ayrıca 1 yıl öncesine ait müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlı olduğunu, ağır cezada yargılanacağını belirtti.

Dündar, bu nedenle zanlıların teminata bağlarken ayrıma gittiğini açıkladı.

Yargıç Dündar, zanlı Esen’in 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlı Yıldırım ise 5 bin TL nakit teminat yatırması iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

16/10/2019 20:20