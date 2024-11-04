Fukuşima nükleer santralinden ilk radyoaktif yakıt örneği robotla alındı

2011'deki erimeden bu yana ilk kez bir robot, Fukuşima I nükleer santralinde tsunaminin tahrip ettiği alandan radyoaktif yakıt örneği aldı. Bu küçük örnek, tahminen 880 ton yüksek derecede radyoaktif erimiş yakıt içeren santralin güvenli bir şekilde devre dışı bırakılması için yapılacak planlara katkı sağlayacak.

Telesco: Uzaktan kumandalı robot

Telesco adı verilen uzaktan kumandalı robot, olta benzeri kolunu kullanarak 2 No'lu reaktörün birincil muhafaza kabının dibindeki erimiş yakıt enkazından 5 mm büyüklüğünde bir parça aldı. Bu parça, yaklaşık küçük bir tahıl gevreği kadar bir boyuta sahip. Robot, elde ettiği örneği güvenli bir şekilde saklamak üzere kapalı bir konteynıra geri döndü.

Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), işçilerin cumartesi sabahı bu parçayı muhafaza kabından çıkardığını açıkladı. Reaktörden ilk kez erimiş yakıt örneği alınmış olması, on yıllar sürecek olan hizmetten çıkarma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak numunenin radyoaktivitesinin belirlenen sınırların altında olduğunun ve güvenli bir şekilde saklandığının doğrulanması gerekiyor. Radyoaktivite eşiği aşılırsa, robotun reaktöre yeniden girmesi gerekecek.

880 ton ölümcül yakıt eridi

Reaktörlerde tahminen 880 ton ölümcül radyoaktif erimiş yakıt bulunduğu belirtiliyor. TEPCO, santralin yönetimi için bir dizi robotik sonda gerçekleştiriyor.

11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem, Japonya'nın kuzey kıyılarını yerle bir etmiş ve yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Tsunami sırasında Fukuşima santralindeki 6 reaktörden üçü aktifti ve bu durum reaktörlerin erimesine neden olmuştu.

Küçük parçanın önemi

TEPCO, Telesco'nun reaktöre girdiğini ve 13 yıl önceki erime sırasında büyük miktarda erimiş yakıtın düştüğü Ünite 2 reaktör çekirdeğinin altından 3 gramdan daha hafif bir parça ile geri döndüğünü doğruladı. Santral Şefi Akira Ono, bu küçük parçanın, hizmetten çıkarma stratejisinin planlanmasına, gerekli teknoloji ve robotların geliştirilmesine katkı sunacak önemli veriler sağlayabileceğini belirtti.

Hükümet ve TEPCO, temizlik için 30 ila 40 yıllık bir hedef belirledi; ancak uzmanlar bu hedefin aşırı iyimser olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.