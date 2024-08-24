Premier Lig'de Fulham yeni stoperini duyurdu.



Londra ekibinden yapılan açıklamada Crystal Palace forması giyen Joachim Andersen'le 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fulham, bu transfer için 30 milyon sterlin ödeyecek.

PREMIER LİG'E 2021'DE TRANSFER OLDU

Joachim Andersen, Crystal Palace'la 2021/22 sezonunun yaz transfer döneminde anlaşmaya vardı.



Andersen daha önce Lyon, Sampdoria, Twente, Midtjylland, Kopenhag ve Greve formalarını da giymişti.



Danimarkalı stoper, Lyon'da oynadığı dönemde 1 sezon Fulham'a kiralanmıştı.

FULHAM'IN 5. TRANSFERİ

Marco Silva yönetimindeki Fulham, Joachim Andersen'le bu sezonki 5. transferini yaptı.



Fulham daha önce Emile Smith Rowe, Sander Berge, Jorge Cuenca ve Ryan Sessegnon transferlerini duyurdu.



Londra temsilcisi, Premier Lig'deki ilk maçında Manchester United'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.