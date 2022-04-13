Fulya Zenginer’den karnı burnunda paylaşım!
'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Son olarak sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Zenginer'e beğeni ve yorum yağdı.
13/04/2022
'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor.
Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, objektif karşısına geçti.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Zenginer, yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.