Furkan Apartmanı davasında beraat çıktı, Şampiyon Meleklerin aileleri isyan etti

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19/07/2024

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Furkan Apartmanı davasında beraat çıktı, Şampiyon Meleklerin aileleri isyan etti

6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’na ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, Yılmaz Şahin Yurtyapan’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık firari olduğu için dosyaları ayrılırken 3 kişi içinde delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Karar sonrası acılı aileler isyan etti. Öte yandan karara Şampiyon Meleklerimizin  aileleri de X'ten tepki gösterdi.

 

 

19/07/2024 17:49
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TAGS: Furkan Apartmanı, şampiyon melekler
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