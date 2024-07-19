Furkan Apartmanı davasında beraat çıktı, Şampiyon Meleklerin aileleri isyan etti
19/07/2024
6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’na ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, Yılmaz Şahin Yurtyapan’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık firari olduğu için dosyaları ayrılırken 3 kişi içinde delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
Karar sonrası acılı aileler isyan etti. Öte yandan karara Şampiyon Meleklerimizin aileleri de X'ten tepki gösterdi.
19/07/2024 17:49