Furkan'ın atılmasının ardından saldırı! 'Turnuva'dan çekiliriz'

Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın diskalifiye edilmesinin ardından soyunma odasında oyuncuya ve kondisyonere saldırı olduğunu söyledi.

"Turnuvadan çekiliriz" diyen Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen Gürcistan polisiyle yumruk yumruğa birbirimize girecektik." açıklamasını yaptı.

Maça itiraz ettiklerini söyleyen Ömer Onan, "Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz" ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir ise 3 Gürcistan Milli Takım oyuncusunun ve güvenlik görevlilerinin, koridorda Furkan Korkmaz ile kondisyonerimize saldırdığını açıkladı.



Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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05/09/2022 08:59