Furlas Şikayet Etti, Borrell Pakistan’dan “İzahat” İstedi

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, DİSİ’li Avrupa Milletvekili Lukas Furlas’ın “şikâyeti” üzerine Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden bir heyetin KKTC’yi ziyaret etmesi nedeniyle Belçika’daki Pakistan Büyükelçiliği’nden “izahat istediği” bildirildi.

Fileleftheros, Borrell’in, Belçika’daki Pakistan Büyükelçiliği’nden istediği aldığını ve Furlas’a Pakistan Büyükelçisi’nden aldığı izahatı şu şekilde aktardığını yazdı:

“Pakistan Büyükelçisi, bahsi edilen ziyaretin tek bir hedefi vardı, orada ikamet eden Pakistanlılara verilen konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi. Söz konusu konsolosluk ziyareti Pakistan’ın Kıbrıs adasının meselesiyle ilgili politikasında değişiklik anlamına gelmiyor vurgusunu yaptı. Ancak Pakistan tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne atıfta bulunulmaktan kaçındı.”

Habere göre Borrell Furlas’a ayrıca AB’nin bu konuyu, Kasım 2020’de bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen stratejik diyalog da dahil olmak üzere defalarca Pakistan’ın önüne koyduğunu, kendisinin de AB’nin Kıbrıs sorunundaki pozisyonunu Bakan Qureshi’ye anlattığını iletti.

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11/09/2021 12:49