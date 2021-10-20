Futbol Ayak Tenisi Karmamız Üçüncü Oldu

Türkiye’de Denizli ilinin Pamukkale şehrinde düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futbol ayak tenisi karmamız üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Denizli’de 16-17 Ekim tarihleri arasında Pamaukkale’de ilk kez düzenlenen Türkiye kupasına 20 ilden futbol ayak tenisi takımları katıldı.

Denizli’de Harika Organizasyon

Türkiye şampiyonasına Hürdeniz Restorant, ÇBS, Yiğittürk Rent A Car, Cafe No 8 sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Ayak Tenisi karmamız teknik direktör Hişam Tarazi yönetiminde Ayşe Mullacuma, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Yunus Çıldan, Talat Nurtunç, Ahmet Yeşil, Doğkan Doğu, Uğur Kaya’dan oluşan karmamız organizasyona katıldı. Denizli şehrinin harika bir organizasyona ev sahipliği yaptığı Pamukkale’de ilk kez düzenlenen ayak tenisi Türkiye şampiyonası Denizli Kınıklı tesislerinde gerçekleştirilen 20 ilden futbol ayak tenisi takımların katıldığı organizasyonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Karmamız Üçüncü Oldu

Denizli’de Pamukkalede ilk kez düzenlenen ayak tenisi Türkiye şampiyonasına 20 ilden takımların katıldığı Türkiye kupasında Solhan Ayak Tenisi takımı birinci, Denizli Ayak Tensisi ikinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ayak Tenisi karmamız üçüncü, Kütahya Ayak Tenisi takımı dördüncü oldu.

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20/10/2021 15:37