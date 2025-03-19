Futbol Dünyasında Şok: Hayatta Olan Futbolcu İçin Saygı Duruşu!

Bulgaristan futbolunda skandal bir hata yaşandı. Arda Kardzhali, Levski Sofya ile oynadığı lig maçı öncesinde eski futbolcusu Petko Ganchev'in öldüğü düşünülerek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ancak karşılaşma devam ederken Ganchev’in hayatta olduğu ortaya çıktı.

Maçın ilk yarısı oynanırken olayın yanlış bir bilgiye dayandığı anlaşılınca Arda Kardzhali kulübü, resmi bir açıklama yaparak özür diledi. Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hakkında ölüm haberi yayılan Ganchev ise yaşananları şaşkınlıkla karşıladı. Bulgar basınına konuşan eski futbolcu, olay anını şöyle anlattı: "Eve doğru giderken telefonum birden fazla kez çalmaya başladı. Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım."