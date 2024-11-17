Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

Futbol dünyasında çok sayıda isim trafik kazasında yaşamını yitirdi. "17 Kasım Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü", futbol camiasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural, Eskişehirspor'dan Kaan Öztürk, Samsunspor'dan Müjdat Gürsu, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Nuri Asan kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.

Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone, Panamalı Rommel Fernandez, İspanyol Jose Antonio Reyes, Juan Gomez Gonzalez, İngiliz Laurie Cunningham, Peter Houseman, Kuzey Makedonyalı Petar Milosevski, Alman Lutz Eigendorf, Kolombiyalı Freddy Rincon, Marino Klinger, Brezilyalı Everaldo ve Heraldo Bezerra da çeşitli ülkelerde geçirdikleri trafik kazalarından sağ çıkamayarak futbol dünyasını üzdü.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, 51 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Metin Oktay, Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobili takla atan Oktay'ın kazada "çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek" hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken Gölbaşı Hacılar mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında forma giyen Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmesi, futbolseverleri derinden üzdü.

Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyaspor oyuncularını taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı. Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayata veda etti.

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan, hayatını kaybetti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi. Samsunspor'dan futbolcu Müjdat Gürsu ise 1994'te arkadaşını havaalanından almak için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi ve 22 yaşındayken hayata veda etti.

Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirerek öldü. Cali kentinde Nisan 2022'de kullandığı aracın otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.