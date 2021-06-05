Futbol Federasyonu Başkanı yeniden Sertoğlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Başkanlık yarışı mevcut başkan Hasan Sertoğlu ile Tekin Birinci arasında geçti. Hasan Sertoğlu 31 oy alırken, Tekin Birinci 1 oy aldı.

Genel Kurul’da 15 Süper Lig, 16 Birinci Lig ve 1 Bölgesel Terfi Müsabakaları kulüp temsilcileri oy kullandı. Girne Halk Evi kulüp temsilcisi genel kurula katılmayarak oy kullanmadı.

Yeniden başkan seçilen Sertoğlu konuşmasında, uluslarası görüşme yapılmak istendiğinde herkesin önünü açacağını söyledi. Sertoğlu, önemli olanın Kıbrıs Türk Futbolunun ileriye gitmesi olduğunu vurguladı.

Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak hep tek vücut olunduğunu belirterek, "Bundan böyle de böyle olacak. Oy veren vermeyen tüm kulüpler futbolu ileriye taşımak için 11 yıldır olduğu gibi bundan böyle de beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Dilek ve Temenniler bölümünde konuşan Özel Tahsin ise alınan duyumlara göre bazı politikacıların yurtiçi ve yurtdışında devreye girdiğini belirterek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna bugüne kadar hiç siyaset karıştırılmadığını bundan sonra da karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde teşhis ve öngörülerinde Sertoğlu'nun haklı çıktığını anlatan Tahsin, Sertoğlu'nu tebrik etti ve seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi. Tahsin, içinde futbol sevgisi olan Birinci'ye de başarılar diledi.

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05/06/2021 10:52