Futbol Federasyonu yönetim kurulu belli oldu

Yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimleri açıkladı

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07/06/2021

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Futbol Federasyonu yönetim kurulu belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda Cumartesi günü yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan kişiler şöyle;

Hasan Sertoğlu (Başkan)

Oktay Çocuk

Mustafa Akçaba

Av. Arzu İzveren Numan

Av. Şifa Kırmızıgil

Muhittin Tolga Özsağlam

Mehmet Saydam

Hüseyin Ekmekçi

Hüseyin Duvarcı

Hasan Çerkez

Dr. Erol Uçaner

07/06/2021 12:10
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