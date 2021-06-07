Futbol Federasyonu yönetim kurulu belli oldu
Yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimleri açıkladı
07/06/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda Cumartesi günü yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan kişiler şöyle;
Hasan Sertoğlu (Başkan)
Oktay Çocuk
Mustafa Akçaba
Av. Arzu İzveren Numan
Av. Şifa Kırmızıgil
Muhittin Tolga Özsağlam
Mehmet Saydam
Hüseyin Ekmekçi
Hüseyin Duvarcı
Hasan Çerkez
Dr. Erol Uçaner