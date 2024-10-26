Futbol hakemleri boykot kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği, 27 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde yarın yapılacak tüm maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), kararın ardından, ilgili kulüplere gerekli düzenlemeleri yapmaları çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri, Şiddet Olayı Nedeniyle Maçlara Çıkmama Kararı Aldı

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK maçında hakem Mustafa Torun’a yapılan saldırıya tepkiler büyüyor. Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (KTHGD), yaşanan bu acımasız saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı ve futbol sahalarında görmek istemedikleri bu şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KTHGD Yönetim Kurulu, Ahmet Sami Topcan Salonu’nda üyelerin katılımıyla gerçekleşen acil toplantıda, 27 Ekim 2024 Pazar günü yapılacak tüm resmi karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını duyurdu. Bu karar doğrultusunda yarın oynanması planlanan tüm maçlar ileri bir tarihe ertelendi.