Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 12 Ekim 2019

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 5.haftada günün sonuçları belli oldu.

Süper Lig:

Gönyeli 1 - Cihangir 2 ,

Merit Alsancak Yeşilova 1 - Türk Ocağı Limasol 2 ,

Küçük Kaymaklı 3 - Mağusa Türk Gücü 1

Birinci Lig:

Mesarya 4 - Çanakkale 0,

Maraş 3 - Gençler Birliği 1,

Girne Halk Evi 3 - Esentepe 2,

Yalova 1- Ozanköy 1

12/10/2019 17:46