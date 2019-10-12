Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 12 Ekim 2019
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de beşinci haftada günün sonuçları
12/10/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 5.haftada günün sonuçları belli oldu.
Süper Lig:
Gönyeli 1 - Cihangir 2 ,
Merit Alsancak Yeşilova 1 - Türk Ocağı Limasol 2 ,
Küçük Kaymaklı 3 - Mağusa Türk Gücü 1
Birinci Lig:
Mesarya 4 - Çanakkale 0,
Maraş 3 - Gençler Birliği 1,
Girne Halk Evi 3 - Esentepe 2,
Yalova 1- Ozanköy 1