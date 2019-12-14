Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 14 Aralık 2019

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 14.haftada günün sonuçları belli oldu.

Süper Lig:

Göçmenköy 4 - Hamitköy 2,

Merit Alsancak Yeşilova 6 - Lefke 1,

Küçük Kaymaklı 6 - Yenicami 3,

Mağusa Türk Gücü 3 - Düzkaya 0

Birinci Lig:

Mesarya 0 - Dörtyol 0,

Lapta 1 - Mormenekşe 2,

Girne Halk Evi 3 - Ozanköy 2,

Bostancı Bağcıl 0 - Yonpaş Dumlupınar 0

14/12/2019 17:22