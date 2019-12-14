Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 14 Aralık 2019
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de ondördüncü haftada günün sonuçları
14/12/2019
HK
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 14.haftada günün sonuçları belli oldu.
Süper Lig:
Göçmenköy 4 - Hamitköy 2,
Merit Alsancak Yeşilova 6 - Lefke 1,
Küçük Kaymaklı 6 - Yenicami 3,
Mağusa Türk Gücü 3 - Düzkaya 0
Birinci Lig:
Mesarya 0 - Dörtyol 0,
Lapta 1 - Mormenekşe 2,
Girne Halk Evi 3 - Ozanköy 2,
Bostancı Bağcıl 0 - Yonpaş Dumlupınar 0