Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 15 Şubat 2020

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de ondokuzuncu haftada günün sonuçları

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15/02/2020
HK

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Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 15 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 19.haftada günün sonuçları belli oldu.

Süper Lig:

Baf Ülkü Yurdu 2 - Mağusa Türk Gücü 4,

Küçük Kaymaklı 2 - Türk Ocağı Limasol 2,

Gönyeli 6 - Düzkaya 1,

Merit Alsancak Yeşilova 2 - Cihangir 1

Birinci Lig:

Dörtyol 7 - Ozanköy 0,

Girne Halk Evi 1 - Bostancı Bağcıl 1,
Mesarya 1- Yonpaş Dumlupınar 1,

15/02/2020 17:06
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Futbol Ligleri
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