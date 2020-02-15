Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 15 Şubat 2020
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de ondokuzuncu haftada günün sonuçları
15/02/2020
HK
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 19.haftada günün sonuçları belli oldu.
Süper Lig:
Baf Ülkü Yurdu 2 - Mağusa Türk Gücü 4,
Küçük Kaymaklı 2 - Türk Ocağı Limasol 2,
Gönyeli 6 - Düzkaya 1,
Merit Alsancak Yeşilova 2 - Cihangir 1
Birinci Lig:
Dörtyol 7 - Ozanköy 0,
Girne Halk Evi 1 - Bostancı Bağcıl 1,
Mesarya 1- Yonpaş Dumlupınar 1,