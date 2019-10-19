Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019
19/10/2019
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Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de altıncı haftada günün sonuçları
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 6.haftada günün sonuçları belli oldu.
SÜPER LİG
TÜRK OCAĞI - GÖNYELİ 3-3
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MTG - MERİT A YEŞİLOVA 2-1
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GENÇLİK GÜCÜ - LEFKE 1-3
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BİNATLI - YENİCAMİ 1-3
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BİRİNCİ LİG
YONPAŞ DUM - DÖRTYOL 1-0
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KARŞIYAKA - YALOVA 1-0 (TATİL EDİLDİ)
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OZANKÖY - MORMENEKŞE 1-2