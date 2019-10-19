ad

Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019

ads
19/10/2019

ads
Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019

Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de altıncı haftada günün sonuçları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 6.haftada günün sonuçları belli oldu.

SÜPER LİG
TÜRK OCAĞI - GÖNYELİ 3-3
.
MTG - MERİT A YEŞİLOVA 2-1
.
GENÇLİK GÜCÜ - LEFKE 1-3
.
BİNATLI - YENİCAMİ 1-3
.
.
BİRİNCİ LİG
YONPAŞ DUM - DÖRTYOL 1-0
.
KARŞIYAKA - YALOVA 1-0 (TATİL EDİLDİ)
.
OZANKÖY - MORMENEKŞE 1-2

19/10/2019 17:49
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Futbol Ligi, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.