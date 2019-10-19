Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 19 Ekim 2019

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de altıncı haftada günün sonuçları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 6.haftada günün sonuçları belli oldu.

SÜPER LİG

TÜRK OCAĞI - GÖNYELİ 3-3

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MTG - MERİT A YEŞİLOVA 2-1

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GENÇLİK GÜCÜ - LEFKE 1-3

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BİNATLI - YENİCAMİ 1-3

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BİRİNCİ LİG

YONPAŞ DUM - DÖRTYOL 1-0

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KARŞIYAKA - YALOVA 1-0 (TATİL EDİLDİ)

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OZANKÖY - MORMENEKŞE 1-2

19/10/2019 17:49