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Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 2 Kasım 2019

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de sekizinci haftada günün sonuçları

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02/11/2019
HK

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Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 2 Kasım 2019

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.haftada günün sonuçları belli oldu.

Süper Lig:

Mağusa Türk Gücü 7 - Hamitköy 2,

Göçmenköy 1 - Küçük Kaymaklı 1,

Cihangir 0 - Lefke 3,

Düzkaya 1 - Yenicami 3

Birinci Lig:

Gençler Birliği 2 - Dörtyol 0,

Esentepe  1 - Mesarya 3,

Görneç 1 - Lapta 3,

Dumlupınar 8 - Mormenekşe 0

02/11/2019 17:44
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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