Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 2 Kasım 2019
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de sekizinci haftada günün sonuçları
02/11/2019
HK
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 8.haftada günün sonuçları belli oldu.
Süper Lig:
Mağusa Türk Gücü 7 - Hamitköy 2,
Göçmenköy 1 - Küçük Kaymaklı 1,
Cihangir 0 - Lefke 3,
Düzkaya 1 - Yenicami 3
Birinci Lig:
Gençler Birliği 2 - Dörtyol 0,
Esentepe 1 - Mesarya 3,
Görneç 1 - Lapta 3,
Dumlupınar 8 - Mormenekşe 0