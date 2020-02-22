Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 22 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 20.haftada günün sonuçları belli oldu.

Süper Lig:

Göçmenköy 1 - Yenicami 4,

Cihangir 1 - Gönyeli 4,

Düzkaya 1- Hamitköy 0,

Mağusa Türk Gücü 5 - Küçük Kaymaklı 0

Birinci Lig:

Bostancı Bağcıl 2 - Lapta 2,

Ozanköy 0 -Yalova 2,

Görneç 1- Mormenekşe 3,

Karşıyaka 3- Dörtyol 3

22/02/2020 17:14