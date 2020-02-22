Futbol Liglerinde Günün Sonuçları 22 Şubat 2020
K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de yirminci haftada günün sonuçları
22/02/2020
HK
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig'de 20.haftada günün sonuçları belli oldu.
Süper Lig:
Göçmenköy 1 - Yenicami 4,
Cihangir 1 - Gönyeli 4,
Düzkaya 1- Hamitköy 0,
Mağusa Türk Gücü 5 - Küçük Kaymaklı 0
Birinci Lig:
Bostancı Bağcıl 2 - Lapta 2,
Ozanköy 0 -Yalova 2,
Görneç 1- Mormenekşe 3,
Karşıyaka 3- Dörtyol 3