Futbol maçında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 17:30 sıralarında, Pınarbaşı’nda, Pınarbaşı -Dikmen takımlarının oynadığı futbol maçı sırasında, seyirciler arasında çıkan arbede sonucu Pınarbaşı’nda sakin 40 yaşındaki K.H’nin, Dikmen taraftarlarına taş atması sonucu 17 yaşındaki İbrahim Erülkü başından, 16 yaşındaki Eren Gür ise ayağından yaralandı.

Yine K.H’nin tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sallaması sonucu, Dikmen taraftarı 23 yaşındaki Turan Bolcan, 23 yaşındaki Sinan Kuşçu ve 21 yaşındaki Ahmet Günizi vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların tedavisi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam etmekte olup, arbede sırasında aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan K.H. ise Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.