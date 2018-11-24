Futbol maçları ertelendi

Ülkeyi dünden itibaren etkisi altına almaya başlayan yağışlar K Pet Futbol Ligleri’nde bugün oynanacak karşılaşmaların programında ertelemelere neden oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun internet sayfasından bugün yapılan açıklamada, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig’de bugün oynanması gereken 4 maçın ertelendiği duyuruldu.

U21 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova - Esentepe, U21 1.Lig’de ise Yeniboğaziçi-Maraş ve Düzkaya-Değirmenlik maçları ileri bir tarihe ertelendi.

üper Lig ve Birinci Lig maçları daha önce duyurulduğu saatlerde başlayacağı açıklandı