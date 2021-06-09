Futbol takımları sezonu açmaya başladı

Ülkemizin köklü futbol kulüplerinden Binatlı, Yenicami ve Çetinkaya yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon çalışmalarına Yusuf Kaptan Sahası’nda başlayan Yenicami’de yeni teknik sorumlu Çağan Çerkez yaptığı açıklamada Temmuzda ve Ağustos’ta Acapulco Otel’de kamp yapacaklarını belirterek “Yenicami’de hedef her zaman zirvedir. Enerji ve sinerjisi yüksek, kazanma arzusu olan birtakım oluşturmak istiyoruz. 1-2 takviye ve yabancı oyuncu alıp yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca alt yapıdan gelen oyuncularla geleceğin iskelet kadrosunu da yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Binatlı gençlerle mücadele edecek

Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde çalışmalara başlayan Binatlı, bu yıl genç ağırlıklı bir ekiple mücadele edecek.

Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu ligde tehlikeli bölgenin üzerinde bir sezon planladıklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda yapacaklarını söyledi.

Davutoğlu, koşan, mücadele eden ve kazanmayı düşünen bir Binatlı yaratmak istediklerini belirterek, sakatlıksız bir sezon geçmesi dileklerine bulundu.

Çetinkaya’da hedef süper lig

Bu sezon tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele edecek olan Çetinkaya, yeniden Süper Lig’e dönme hedefiyle 2021-2022 Futbol Sezonu hazırlıklarına Metehan Tesislerinde başladı.

24 Temmuz’da hazırlık maçlarına başlayacak sarı kırmızılı ekipte, takımın başına Turan Altay getirildi. Başkent ekibi, Behiç Kum, Ertan Bulut ve Çağdaş Arslan’ı kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Behiç ve Çağdaş, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

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09/06/2021 09:35