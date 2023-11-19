Futbol taraftar gruplarından İsrail'e Filistin tepkisi

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin'i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, "Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz." şeklinde son buldu.

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi.

Konuşmanın ardından Filistin'de hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Trabzonspor taraftar derneklerinden Trabzon'da destek yürüyüşü

15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistin halkının savaşın ötesinde artık hukuki tanımla bir soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Batı medeniyetlerinin çöktüğünü ve bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan BM'nin artık işlevsiz hale geldiğini belirten Genç, "Gücün Hakk'a galebe çaldığı durumla karşı karşıyayız. Şu anda yaşama hakkı olan Filistin'deki kardeşlerimiz, yavrularımız, sivillerimiz maalesef katlediliyor. Çocuklar katlediliyor, esasında insanlık katlediliyor." diye konuştu.

Genç, bugüne kadar yapılan protestoları her zaman desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün de gururumuz Trabzonspor'un taraftar dernekleri burada. Bir kez daha bu katliamın, soykırımın sona ermesini istiyoruz. İnşallah Filistin özgürleşir ve bağımsız bir Filistin devleti olarak bizim de kutsalımız olan bütün Kudüs'te insanlık huzur içinde yaşamaya devam eder."

Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Söğüt ise İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü kınadıklarını dile getirerek, "Katil İsrail'in yaptığı zulüm yanına kalmayacak. Trabzonlular olarak buna bir tepki vermek için hep birlikte buradayız. Sivil toplum örgütleri, Trabzonspor taraftar dernekleri, belediye başkanlarımız sağolsun bizimle birlikte. İnşallah buradan sesimiz dünyaya yayılır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlayan yürüyüş, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak güzergahının ardından 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda sona erdi.