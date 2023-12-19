Futbol Tenisi Milli Takımımız 4. oldu

KKTC Futbol Tenisi sporcularından oluşan milli takım 14-17 Aralık tarihleri arasında Romanya’nın İzvorani şehrinde düzenlenen International Friendship Cup turnuvası’nda mücadele etti.

Farklı ülkelerden en iyi sporcuların katılımı ile gerçekleşen turnuvada iki gün boyunca birçok maçta mücadele eden takımımız turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Birol petrol, Techno Plus, Hasan&Halil Hamzalar firmalarının sponsorluk yaptığı milli takımda Doğukan Doğu, Mehmet Aksunlar ve Ayşe Mullacuma 4 gün boyunca zorlu maçlar çıkardılar.

Avrupanın dişli takımları karşısında başarılı olan KKTC Milli takımımız organizasyonda dördüncülük elde ederek yurda döndü.

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket Songur yaptığı açıklamada sporcularımızın Avrupa arenasında kendilerini kabul ettirdiğini ve ortaya koydukları mücadelelerle KKTC’nin adını duyurmaya devam ettiklerini kaydetti.

Songur organizasyona katılma konusunda sponsor olan firmalara da teşekkür ederek “onların sayesinde bu başarıyı dünyaya ve avrupaya duyurduk” dedi.