Futbol tenisinde hareketli dönem 

28 Mart 2002 tarihinde Alanya’da düzenlenen Fifta (Uluslararası Futboltenisi Federasyonu) 16 ülkenin başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

. Toplantıda alınan kararlar neticesinde Katar, Pakistan, Irak ve Meksika ülkeleri Fifta ailesine kabul edildi.

Bu durumda kabul edilenler ile birlikte 26 ülke Fifta çatısı altında oluştu.

Yine Kongrede alınan kararlar neticesinde Fifta’nın Güney Amerika temsilciliğine Meksika başkanı Altura Beltran, Asya temsilciğine Pakistan başkanı Asrar Abidi, Karadeniz ve Akdeniz bölge temsilciliğine ise Türkiye Futboltenisi Federasyon başkanı Mustafa Sunkur, Fifta’nın mali işlerine ise KKTC Futboltenisi Federasyonundan Hişam Tarazi getirilmiştir. Alınan karalarda 2022 Kasım ayında Dünya Şampiyonası Katar ülkesinde, 2023 Kongresi ve 2023 Avrupa Şampiyonası KKTC’de gerçekleştirilecek.

Alanya’da gerçekleştirilmekte olan Futboltenisi Avrupa Şampiyonası 16 ülkenin kayıt yaptırdığı, ancak savaştan dolayı bu şampiyonaya son gün kala 6 ülke, Danimarka, Romanya, Moldavya, KKTC, Türkiye ve Slovakya katıldı.

Bugüne kadar yapılan karşılaşmalarda Kadınlarda Ayşe Mullacuma, Gizem Yahat, Zeliha Ersöz, Özlem Yılmaz, Mix büyükler üçlü kategorisinde Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu, Ayşe Mullacuma, Zeliha Ersöz ve Özlem Yılmaz Cuma günü Romanya Milli Takımı ile tekli, çiftli ve üçlüler kategorilerinde final oynayacaklar..

Diğer yandan bugün tamamlanan genç erkeklerde İsmail Enes Köseöğlu, Hamza Gençoğlu, Furkan Tarazi ve Mehmetali Ondal tekli, ikili ve üçlü kategorilerinde Avrupa üçüncülüğünü elde ettiler.

Perşembe günü ise büyük erkekler karşılaşmaları başlayacak.

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31/03/2022 09:47