Futbol ve iş hayatında, önemli başarılar elde eden bir isim; Levent Ruso

BİR İNSAN BİR HAYAT - www.northcyprusuk.com/

Levent Ruso’nun adını hem Kıbrıs’ta hem de Londra’da duymayan yoktur. 57 yıllık yaşamında futbol ve iş hayatında elde ettiği başarılarla biliniyor.

Levent Ruso, sporcu bir aileden geliyor. Küçük Kaymaklı’nın efsane futbolcularından ve milli mücadele tarihimizin sembol isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso’nun yeğeni olan Ruso’nun babası Hasan Ruso ise yıllarca futbol oynayıp, hakemlik yaptıktan sonra birçok kurumda yöneticilik görevini üstlendi.

Uzun yıllar yürüttüğü Atletizm Federasyon Başkanlığı dönemi, en dikkat çekici göreviydi. Annesi Melek Ruso onun her zaman büyük destekçisi oldu. Kardeşi Gürol Ruso da bir dönem Küçük Kaymaklı futbol takımında top koşturdu ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

1962’de doğan Levent Ruso tam 1 yaşındayken, 1963 olayları nedeniyle ailesi ile birlikte Kaymaklı’dan göç etmek zorunda kaldı. 1974’e kadar süren zor koşullarda mahalle aralarında futbol oynayan Levent Ruso’nun bu tutkusu 1977’ye kadar mahalle aralarında ve okul takımlarında yapılan maçlarda devam eder.

1978-79 sezonunda, 16 yaşında K. Kaymaklı A takımında oynama şerefine erişir. K. Kaymaklı’da tam sekiz sezon futbol oynar ve kısa sürede o takımın efsanesi olur, Kulübün resmi marşında amcası Şehit Hüseyin Ruso ile birlikte anılır.

Bu sekiz sezonda K. Kaymaklı ile birlikte iki lig ve iki kupa şampiyonluğu yaşar. Ligde ve çeşitli turnuvalarda gol kralı olur. O yıllarda gol krallığını hiç kimseye bırakmayan Kaptan Erbay’ın elinden 1981-82 yılında gol krallığını ilk defa o alır ve o sezonun gol kralı olur.

Levent Ruso, 17 yaşında Genç, Ümit ve A milli takım olmak üzere her seviyede Kuzey Kıbrıs’ı temsil etme gururuna ulaşır. 1980’de İzmir’de yapılan İslam Oyunları’nda KTFD’nin milli formasını başarı ile terletir. Futbol hayatının en önemli anılarından biri de 29 Ekim 1980’de Girne’de oynanan Kıbrıs Türk Federe Devleti Ümit Milli Takımı ile Türkiye Ümit Milli Takım maçıdır. O maçta Levent’in attığı golle KTFD Ümit Milli Takımı sahadan 1-0 galip ayrılır. 1986 yılında MTG’ye karşı oynanan ve attığı golle takımının kupa şampiyonu olmasına yardımcı olduğu final maçı ise onun Kıbrıs’ta ve Küçük Kaymaklı forması altındaki son maçı ve başarısı olur.

Eğitim hayatı

Levent Ruso’nun futbolda bu başarıları elde ederken, eğitimini de devam ettirir. 1974’ten hemen sonra Türk Maarif Koleji’nin yeni binasındaki ilk öğrencilerinden olur. Liseyi bitirdikten sonra Ankara’da ODTÜ İstatistik bölümünde eğitimine devam eder ancak her hafta sonu Kıbrıs’a uçarak futbol oynamak Türkiye’deki eğitimini zorlaştırır. Futbolu daha ön planda tutarak Kıbrıs’a döner ve Türk Öğretmen Koleji’ne girer. Oradan mezun olarak öğretmen olmaya hak kazanır. Mezuniyet sonrası askere gider. 1986’da askerden çıktıktan sonra onu yeni bir hayat beklemektedir.

Londra macerası

Levent Ruso askerlik sonrası zor ve radikal bir karar alır, 8 yıl süren K. Kaymaklı’daki futbol macerasını sonlandırır. İlk ve ortaokul yıllarından tanıdığı ve sonradan sevdiği, Kıbrıs’ta bir dönemin rekortmen atletlerinden olan Gaye Süvari’yle yaşamını birleştirerek Londra’da yeni bir hayata başlar.

Bugüne kadar mutlu devam eden bu evlilikten Mert ve Mete isimli iki oğlu olur.

Tabii ki Levent Ruso, Londra’ya geldikten sonra da futboldan kopmaz. Bir süre daha faal futbolculuk hayatına devam eder. Londra’da Türk Ligi’nde birçok takımda futbolcu ve antrenör olarak görev yapar. Sahalara veda ettikten sonra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nda yönetici olarak yakın bir geçmişe kadar aktif görev alır. Şimdilerde de bu uzun hizmetin neticesinde federasyonun onur kurulunda görev yapıyor. Ayrıca organizatörlerinden olduğu bir veteran futbol grubunda hobi olarak, sağlık ve sosyal amaçlı spor yapmaya devam ediyor

.

İş yaşamı

Levent Ruso futbolda olduğu gibi iş yaşamında da hep başarıları ve efendiliği ile öne çıkar. Kıbrıs’ta kısa bir dönem Latifoğlu Denizcilik Şirketi’nde yaptığı staj ona Londra’da yeni kapılar açar. O yıllarda Londra’da tanınmış denizcilik şirketi olan Emel Shipping’de işe başlar.

Daha sonra Traverway Maritime, Fama Shipping ve uzun yıllar EuromedMaritime şirketinde çalışır. Son 6 yıldır ise Genel Koordinatör olarak görev yaptığı Dophin Movers Ltd’de iş hayatına devam ediyor.

10/02/2020 14:09