Futbol 3 puan Galatasaray'ın

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16/09/2022
Futbol 3 puan Galatasaray'ın

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Icardi, sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı.

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Futbol 3 puan Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde  Arabam.com Konyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızlılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. 

Spor Toto Süper Lig’in 7’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Arabam.com Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 1’inci dakikada Oliveira ve 82’nci dakikada Calvo’dan (Kendi kalesine) geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 15’inci dakikada Endri Çekiçi kaydetti. Konyaspor’da kaleci Ibrahim Sehic, 89’uncu dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 16’ya yükselterek liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 7. maçta 5. galibiyetini aldı. 

Çıktığı 7 karşılaşma sonunda Konyaspor ligde ilk mağlubiyetini aldı. 

16/09/2022 22:22
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TAGS: Futbol 3 puan Galatasaray’ın
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