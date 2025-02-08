Futbola 72 Milyon TL

Bakanlar Kurulu'ndan spor kulüplerine ve hakem ödemelerine destek kararı

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08/02/2025

Futbola 72 Milyon TL

Bakanlar Kurulu'ndan spor kulüplerine ve hakem ödemelerine destek kararı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na (KTFF) toplam 72 milyon TL katkı sağlanmasına karar verdi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun 24 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan karara dayanarak, KTFF’ye bağlı Super Lig, 1. Lig, A2 Ligleri, KTFF U12, KTFF U14, KTFF U16, Kadınlar Ligi, BTM 1 ve BTM 2 liglerinde mücadele eden spor kulüplerine ve hakem ödemelerine destek sağlanacak.

KKTC Başbakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Bütçesi kapsamında ayrılan ödenekten yapılacak katkının takvimine göre, Şubat 2025’te 32 milyon TL, Nisan 2025’te 15 milyon TL, Haziran 2025’te 15 milyon TL ve Eylül 2025’te 10 milyon TL aktarılacak.

Bu çerçevede toplamda 72 milyon TL'lik finansal destek, KTFF ve bağlı liglerdeki kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kullanılacak.

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TAGS: Futbol
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