Pulgar Galatasaray'da

Elmas, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Burak Elmas, ''Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Milli takımdan dönmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferiyle ilgili de konuşan Elmas, ''Gedson Fernandes taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. İsteseydik alırdık ama önceliğimiz değildi. Benfica 2 sezon için 1 milyon kiralama ve 7.5 milyon euro bonservis bedelli bir sözleşme istedi.'' dedi.

Burak Elmas, kulübün maddi durumuyla ilgili olarak da ''Kulübün daha önce sosyal medya üzerinden yönetilmesi şu anda ciddi anlamda borç yükü bıraktı.Galatasaray normal bir süreçten geçmiyor. Biz maddi ve manevi bu süreçten kurtarmaya çalışıyoruz. Bundan sonra geçmiş ve şu andaki menajerlik ücretlerinin hepsini kamuoyu ile paylaşacağım. Bunun hazırlığı içindeyiz.'' sözlerini kullandı.

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02/02/2022 12:41