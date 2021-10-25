Futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili!

Eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı.

Çıra, gazetecilere “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti. Selin Ciğerci ise “Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

YENİ AŞKI BASKETBOLCU MU?

Sürpriz şekilde 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, gündemden düşmüyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ciğerci'nin bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia edildi. Sporcunun kim olduğu henüz belli değil ama fenomenin ilişki konusunda çok ciddi olduğu öğrenildi.

"İHANET" İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz yıl Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

"ÇOCUĞUM OLSA HAYATIM TAMAMLANIR"

Çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini de paylaşan Selin Ciğerci, "Çocuklarım olursa hayatım tamamlanır gibi hissediyorum. Artık evladım olsun istiyorum. Şimdi çocuk evlat edinmek istiyorum" demişti.

37 yaşındaki fenomen, "Eşimle birlikte başvurularımızı yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurt dışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum" diye konuşmuştu.

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25/10/2021 15:37