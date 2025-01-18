Futbolcu Mete Adanır vefatının 36’ıncı yılında kabri başında anılacak
YAYIN TARİHİ:
18/01/2025
Türkiye’de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, ölümünün 36’ıncı yıl dönümünde anılacak.
Mete Adanır Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Adanır’ın pazartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında anılacağı belirtildi.
Mete Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
YAYIN TARİHİ: