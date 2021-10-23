Futbolcudan sahada sürpriz evlilik teklifi!

Küçük Kaymaklı futbolcusu Gökhan Özer Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Gökhan Özer kız arkadaşı ile sahaya çıkarken takım arkadaşları pankart açtı. Evlilik teklifinin yazılı olduğu pankartı gören genç kız, büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Benimle evlenir misin?” yazan pankartın önünde genç çift, birbirine sarıldı. Takım arkadaşları da genç çiftin sevincine ortak oldu ve çifti tebrik etti.

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23/10/2021 16:15