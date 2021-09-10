Futbolcular da ödeyecek!

Futbolcular Derneği, Kulüpler Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde stadlara giriş için 250TL karşılığında giriş kartı çıkaracaklar.

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Futbolcular Derneği olarak Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ile futbolcuların sahaya girişlerindeki maddi konularda mutabakata vardık.

Mutabakat sonucunda bu sene bütün maçları kapsayacak şekilde bir yıllığına 250 Türk Lirası konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmadan yararlanabilmek için dernek üyemiz de olmanız şarttır. (Yıllık 50 TL). Derneğimize ulaşmanız isim soy isim kulüp ve lisans numaranızı bize iletmeniz gerekmektedir.

Sahaya giriş kartınız tarafımız tarafından sizlere iletilecektir. Ayrıca bu kolaylığın sağlanmasında futbolcu kardeşlerimize yardımcı olan Aytaç Karavezirler’e teşekkür ederiz.”

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10/09/2021 18:05