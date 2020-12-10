Futbolcular Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi

Geçtiğimiz günlerde başkanlığa getirilen Berkem Korbay, yönetimini oluşturdu.

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10/12/2020

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Futbolcular Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi

Futbolcular Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi

Geçtiğimiz günlerde başkanlığa getirilen Berkem Korbay, yönetimini oluşturdu.

 

Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu;

Başkan : Berkem Korbay

Asbaşkan: Ahmet Coşkun

Genel Sekreter : Erdinç Börekçi

Mali Tahsildar: Talat Dağer

Federasyon Sorumlusu: Aydın Aygın

Basın ve Yayın Sorumlusu : Esin Sonay

Futbolcu Sorumlusu : İrfan Özbay

Futbolcu Sorumlusu : Salih Güvensoy

Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Bilal Ceylan

Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Ünal Kaya

Yurt Dışı Organizasyon Sorumlusu: Tansel Ekingen

Lokal Sorumlusu: Sertan Kurukafa

Lokal Sorumlusu: Bayram Dağğül

Sayman: Çağan Ayatay

Sayman: Ali Özbahar

Yazman: Rıfat Hacıarifoğlu

Yazman: Tahsin Denizsever

Yazman: Ahmet Arıtaş

Üye Sorumlusu: Yılmaz Şipal

Üye Sorumlusu: Yusuf Özbahar

Üye Sorumlusu: Türkkan Delideniz

Sağlık Sorumlusu: Mehmet Göktaş

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmetali Öztemiz

Yönetim Kurulu Üyesi: Emek Kırılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi: Aşkın Kavaklı

Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Tağman

DENETLEME KURULU:

Başkan: Hüseyin Amcaoğlu

Çağdaş Uçaner

Devrim izge

DİSİPLİN KURULU:

Başkan: Kaan Güder

Salih Işık

Emrah Güler

10/12/2020 16:19
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