Futbolcular Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi
Geçtiğimiz günlerde başkanlığa getirilen Berkem Korbay, yönetimini oluşturdu.
10/12/2020
Futbolcular Derneği Yeni Yönetimi Belirlendi
Geçtiğimiz günlerde başkanlığa getirilen Berkem Korbay, yönetimini oluşturdu.
Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu;
Başkan : Berkem Korbay
Asbaşkan: Ahmet Coşkun
Genel Sekreter : Erdinç Börekçi
Mali Tahsildar: Talat Dağer
Federasyon Sorumlusu: Aydın Aygın
Basın ve Yayın Sorumlusu : Esin Sonay
Futbolcu Sorumlusu : İrfan Özbay
Futbolcu Sorumlusu : Salih Güvensoy
Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Bilal Ceylan
Yurt İçi Organizasyon Sorumlusu: Ünal Kaya
Yurt Dışı Organizasyon Sorumlusu: Tansel Ekingen
Lokal Sorumlusu: Sertan Kurukafa
Lokal Sorumlusu: Bayram Dağğül
Sayman: Çağan Ayatay
Sayman: Ali Özbahar
Yazman: Rıfat Hacıarifoğlu
Yazman: Tahsin Denizsever
Yazman: Ahmet Arıtaş
Üye Sorumlusu: Yılmaz Şipal
Üye Sorumlusu: Yusuf Özbahar
Üye Sorumlusu: Türkkan Delideniz
Sağlık Sorumlusu: Mehmet Göktaş
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmetali Öztemiz
Yönetim Kurulu Üyesi: Emek Kırılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi: Aşkın Kavaklı
Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Tağman
DENETLEME KURULU:
Başkan: Hüseyin Amcaoğlu
Çağdaş Uçaner
Devrim izge
DİSİPLİN KURULU:
Başkan: Kaan Güder
Salih Işık
Emrah Güler