Futbolcular Derneği'nden tepki ve istifa!

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği, KTFF Olağan Genel Kurulu’nda serbest transfer şartlarında alınan karara tepki gösterirken başkan Berkem Korbay istifa ettiğini açıkladı.

Önümüzdeki sezondan itibaren serbest transfer yaşının 29'a çıkarılması ve hizmet şartının 4 yıl olmasına karşı çıkan Korbay, futbolculardan destek görmediklerini, KTFF ve devlet yetkilileri tarafından dikkate alınmadıklarını belirterek görevi bıraktığını belirtti. Berkem Korbay'ın açıklaması şöyle, "Öncelikle 2. dönem için başkan olmamak istediğimden net bir çağrıda bulundum aday çıkmayınca ihale bana kaldı.

Ancak yaşananları sizlere şeffaf bir şekilde anlatmak istiyorum. Futbol Federasyonu, devlet mercileri ve başkanının gücünün gölgesi altında olan futbolcu kardeşlerimizin sallamadığı, desteklemediği bir derneğiz. En başta bizler birlik değiliz, ensemizde de ceviz kırmaları müstehaktır.

Gelelim yazdığımın açılımına;

1-Futbol federasyonu bugün futbolcu özlük hakları kararları için KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN sunduğu öneriler ile hareket etmiştir. On binlerce futbolcu hakkında alınan kararlar yine bizlerin de fikirleri yok sayılayarak alınmıştır. Aldığınız kararlar doğru veya yanlış, futbol ile ilgili bir karar alınacaksa bir sandalye de dernek çatısı altında olan bir kişiye veya herhangi bir futbolcuya ayrılmış olsaydı bu kadar rahatsız olmayacaktık. Bu doğrultada bizler dernek olarak zaten aktifliğinin bir anlamı olmayan FUTBOLCULAR DERNEĞİ Mühürümüzü götürüp futbol federasyonuna bırakmayı düşünüyoruz. Sözleşme istedik olmadı, alınan kararlarda söz istedik olmadı, belki vereceğimiz fikir ile Kuluplerimizin de derin nefes alacağı fikirlere sahiptik dedik, kapı nerde göstermediler. bu bağlamda tam bir kopukluk, ÖTEKİLEŞTİRME YAŞIYORUZ madem buyrun paydaşınız artık tam KARŞINIZDA.

2-Devlet mercileri için 3-5 kelime edip sert cümlemi ve fikirlerimi sona bırakayım.. Dernek çatımız olsun, örgütlenelim diye başta şimdi Cumhurbaşkanının sarayına dahi girdik fakat haftalar aylar geçmesine rağmen, hükümetin ve cumhurbaşkanının derneğimize tavrı tam bir hiç olmuş ve anlattığımız, istediğimiz HİÇBİR KONUDA SÖZLERİNDE DURMADILAR.

3- Siz futbolu dostlarım, kendi kişisel çıkarlarınız alev almadıkça birlik olamıyorsunuz. SÖZLEŞME YOKSA SAHAYA ÇIKMAYALIM DESEK 3-5' i geçermiyiz bilmiyorum.

Şimdi kamuoyu önünde öncelikle istifamı sunuyorum. Sebebi ise önce KTFF'dir, sonra futbolcular ve Devlettir.

Önerim ise futbolcu kardeşlerimin KÖLE oldukları bu sisteme boyun eğmemesi. Futbolcular Derneği Başkan sıfatının sözde olduğunu, bu derneğin bütün kramponu olan gençlerin olduğunu ilk gün söyledim. Eğer biz bu sistemde yokuz derseniz. YOKUM ÇAĞRISIYLA ÇOĞALIN. BÜYÜLELİM KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATALIM. İLK ÇAĞRI BENDEN

BEN YOKUM..

Futbolcular Derneği."

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25/06/2022 15:46