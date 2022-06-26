Futbolcular isyanda

Futbol Federasyonu genel kurulunda kabul edilen serbest transfer yaşının 28’den 29’a yükseltilmesi ve serbest kalma yılını da 2’den 3’e yükseltimesi kararında sonra futbolcular ayağa kalktı.

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay ve yöneticilerin federasyonu ve kulüpler birliğini suçlayarak istifasından sonra sosyal medyada futbolcuların öfke dolu paylaşımları dikkat çekti.

Aralarında milli futbolcular Hasan Piro, Fırat Ersalan, Mustafa Yaşınses, İbrahim Çıdamlı, Esin Sonay, Mehmet Erol, Yasin Kurt, Adil Uçar, Çağrı Kıral, Bilal Ceylan, Talat Dağer gibi isimlerin olduğu oyuncular paylaşımları ile karara sert tepki göstererek mücadele çağrısı yaptılar.

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26/06/2022 13:02