Futbolcular Sahaya Çıkamadı
23/10/2021
Fransa Ligue 1'de 11. haftada oynanacak Saint Etienne-Angers maçı saha olayları nedeniyle başlayamadı. Ev sahibi takımın taraftarları takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki göstermek için saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Savaş filmlerini aratmayan görüntüler sonrası karşılaşma bir saat gecikmeli başladı.
Fransa Ligue 1'de son dönemde yaşanan taraftar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Saint Etienne-Angers maçında önce ev sahibi takımın taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi.
FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKAMADI
Takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki gösteren Saint Etienne taraftarları Angers maçından önce saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Yaşananlardan sonra 22.00'de başlaması gereken mücadele 23.00'de start aldı.