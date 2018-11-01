Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Futbolda 7.hafta programı
Facebook Paylaşımı
01/11/2018
Futbolda 7.hafta programı
Facebook Paylaşımı
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
spor
,
futbol
,
haber
,
kıbrıs
MANŞETLER
Başçeri, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti
HK KIBRIS
LTB 68 İş Yerini Denetledi…
HK KIBRIS
Lute Guterres’ten ‘Zaman Daralıyor’ Mesajı Getirdi
HK KIBRIS
Hangi ürün, ne kadar indirim içerecek? Bilgi yok!
HK KIBRIS
ÖSYM'den, KPSS Önlisans Sınavı ile ilgili saat farkı uyarısı
HK KIBRIS
Erhürman: Bu indirim ve dövizdeki düşüşün tüketicilere yansıması önemli
HK KIBRIS
Ulutan’ın cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı aranıyor
HK KIBRIS
Temiz Patates Limanda Bekliyor
HK KIBRIS
Özbirim: Sürdürülebilir, yeşil binalar yapmak geleceğe borcumuzdur
HK EKONOMİ
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 388. randevu
HK SPOR
İki takım arasında 109 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 532-482 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı.
HK SPOR
Futbolda 7.hafta programı
HK SPOR
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 388. randevu
HK SPOR
Fenerbahçe’de teknik adam arayışında 3 yerli isim öne çıktı!
HK SPOR
Süper Lig ekibine kupada büyük şok!
HK SPOR
Galatasaray’dan sakat futbolcularla ilgili açıklama! Derbide yok…
HK SPOR
Son dakika gelişmesi... Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı ekipteki sakat futbolcularla ilgili açıklamada bulundu. İnce, Nagatomo ve Fernando'nun derbide oynayamayacağını söylerken Belhanda ve Linnes'in sahada olmasının beklendiğini dile getirdi. Öte yandan Serdar Aziz, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok'un durumu yarın yapılacak testlerden sonra belli olacak.
Triatloncularımız İronman 70.3 Türkiye'de 'Best Time' Yaptı
HK SPOR
Esentepe’de Kansu bıraktı
HK SPOR
Galatasaray KKTC Taraftar Derneği’nde Görev Değişimi
HK SPOR
MTG, G. Birliği’ni 4-1 yendi
HK SPOR
Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları
HK SPOR
Rallide Alptürk-Yücener Şampiyon
HK SPOR
Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında yaşamını yitirdi
HK SPOR
Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı
HK SPOR
Federer'den 99. şampiyonluk!
HK SPOR
Barcelona, Real Madrid'i sahadan süpürdü
HK SPOR
Son 10 yılda Messi ya da Ronaldo'dan birinin olmadığı ilk El Clasico'da, Katalan ekibi rakibini bozguna uğrattı
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
HK SPOR
Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir
HK SPOR
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
HK SPOR
Lefke Farklı Kazandı
HK SPOR
Hayko Cepkin sosyal medyadan patladı! ‘Her futbolcu tadacaktır…’
HK SPOR
Beşiktaş'ın Genk karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyeti sonrası Hayko Cepkin sosyal medya hesadından bir mesaj paylaştı.
UEFA, Michael Frey’i aday gösterdi
HK SPOR
Lefkoşa Maratonu için kayıtlar başladı
HK SPOR
KTFF ceza kararları açıklandı
HK SPOR
Van Persie bırakıyor
HK SPOR
Beşiktaş ikinci galibiyet peşinde
HK SPOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçında Genk'i ağırlayacak. Taraftarlar Beşiktaş Genk maçı hangi kanalda yayınlancak, saat kaçta başlayacak merak ediyor. İşte Beşiktaş Genk UEFA Avrupa Ligi maçının kanalı ve saati...
Fenerbahçe’de parola galibiyet!
HK SPOR
Çocuk fitnesciler İtalya yolcusu
HK SPOR
Omaç Başat turnuvası başlıyor
HK SPOR
K-Pet Süper Lig 6. hafta bilet fiyatları açıklandı
HK SPOR
Fenerbahçe'den şampiyonluk güncellemesi
HK SPOR
Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, resmi internet sitesinde 1959 öncesini de hesaba katarak şampiyonluk sayısını 28 olarak güncelledi.
Diagne dünya yıldızlarını geçti!
HK SPOR
Real Madrid, Viktoria Plzen'i ağırlıyor
HK SPOR
Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda?
HK SPOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi
HK SPOR
Fenerbahçe’den flaş hamle! Eski şampiyonluklar…
HK SPOR
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan hamlede "Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz' başlığı ile yeni bir bölüm açıldı.
Yenicami, Gençlik Gücü'ne 6 gol attı
HK SPOR
Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!
HK SPOR
Serdar Aziz Schalke maçında oynayacak mı?
HK SPOR
Gençlerde şampiyon KKTC
HK SPOR
Galatasaray Avrupa'da 274. maçına çıkıyor
HK SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 273 maçında 99 galibiyet elde ederken, 103 mağlubiyet yaşadı.
Şahika Ercümen yeni rekor peşinde
HK SPOR
BRT 1 HD'den canlı yayınlanacak maçlar açıklandı
HK SPOR
Cristiano Ronaldo, Tecavüz İddialarını Yalanladı: Davayı Kazanacağız
HK SPOR
Juventus Ronaldo'nun ardından Marcelo'yu da transfer ediyor
HK SPOR
Ertelenen Maçların Yeni Tarihleri Açıklandı
HK SPOR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı
Minikler Satranç Turnuvası’nda Birincilik İçin Ter Döktü
HK SPOR
Gençlik Gücü - Yenicami maçı ertelendi
HK SPOR
Fenerbahçe, Cocu ile golü unuttu
HK SPOR
Lionel Messi hastanelik oldu
HK SPOR
'Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor' Maratonu için hakem eğitimlerine başlandı
HK SPOR
Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?
Tanini Trio Bellapais Manastırı’ nda konser verecek
Kombos Otomotiv, İndirim Kampanyası'na uydu
‘İzle-Tartış’ta Bu Ay ‘Yolculuk’ İzlenecek
Ailesi Doktorlardan Şikayetçi
General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor
Okuldan kaçan çocukların ailelerine öneriler
Arda'nın darp ettiği Berkay, ilk kez...
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Ceviz suyunu neye iyi gelir?
Cinsel yaşama can veren 20 süper afrodizyak
Dermoskin Bb Krem 5 Ürün Yerine Kullanılıyor
Yatakta asla yapmamanız gereken 14 şey
Yılmaz Morgül’den şaşırtan Bülent Ersoy açıklaması!
Bella Hadid buzdolabının içini takipçileriyle paylaştı
İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber!
Cem Yılmaz 10 ayda 20 kilo verdi
Farkındalık için yeni video
Sağlık Bakanlığı’ndan seminer!
Aleyna Tilki’ye sürpriz takipçi!
Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Tıp-İş 2019 Bütçesinde Sağlığa Ayrılan Payın Artırılmasını İstedi
Kimler grip aşısı yaptırmalı?
SOS Çocukköyü Yararına Gösteri Düzenleniyor
Protein Enziminin Aşırı Yağlanmayı Önlediği Keşfedildi
Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Google Pixel 3 XL modelinde komik çentik hatası
Twitter Beğen düğmesi değişiyor
iPad Pro 2018 tanıtıldı
Devam eden soğuk algınlığı tehlikeli olabilir
Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer?
O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya vefat etti
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, iki gecede 19 milyar dolar kaybetti
‘Bana olsa yaşamıyor olurdum’
‘Hayalet Kumpanya’ Sezonu Açıyor
'Ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi'
İrem Derici'nin yeni sevgilisi Kıbrıslı çıktı
Serdar Ortaç’ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia!
Müslüm’ü 3 günde 600 bin kişi izledi
Kronik Migren Hayatınızı Ele Geçirmesin
Sağlıklı diş eti ne renk olmalı?
Genç Yapı Market'ten günün fırsat ürünü
Nesli tükenecek olan yiyecekler
Beyaz incirin faydaları!
Google'ın başı cinsel taciz olayları yüzünden dertte
Yapay zekanın sanat eseri rekor fiyata satıldı!
TikTok uygulaması ByteDance'ı uçurdu
Ağaçlar sizi izliyor olabilir mi?
Tesla'nın başı şimdi de FBI ile dertte
Şifrelerini unutan kişilere güzel haber!
Hubble yeniden çalışmaya başladı
Amazon beklentileri aştı!
Truva Atı'na benzer antibiyotik üretildi
Hava kirliliği ve araç gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor!
Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
10 adımda bu kışı gripsiz atlatın!
Dil kanserinin belirtileri nelerdir?
Kalp Hastalarına 'Rüzgar' Uyarısı
Ani tuvalet ihtiyacı hastalık belirtisi
Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum
Dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var
'Dünyanın en eski gemi enkazı' Karadeniz'de bulundu
“Kısmet”, hem oscar, hem Leeds’te izleyici ödülü’ne aday oldu
Mehmet Ali Erbil korkuttu
Cinsel isteksizliğe çözüm olan bitkiler
Şifrelerini sürekli unutanlara müjde: Beyin dalgalarınız sizin yerinize hatırlayacak
Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!
Hubble Uzay Teleskobu yeniden faaliyete geçti
Göz sağlığı için çocuklara açık havada aktivite yaptırın önerisi
Enes Batur, Tepki Çeken Videosunun Kamera Arkasını Yayınlayarak Ters Köşe Yaptı!
Doğduğu hastanede şifa dağıtıyor
Spor ve diyetle bir yılda 54 kilo verdi
Ece Seçkin'den Muhteşem Performans
KKTC’de Beyin ve Sinir Cerrahisinde Bir İlk
Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Mehmet Ali’nin doktorundan açıklama: Uyandı ama…
Rıza ve Kıvanç’ın ‘Kardom’ samimiyeti
Kullanıcı bilgilerini sızdıran Facebook’a komik ceza
Cihan Ünal’dan komedyenlere ağır gönderme
Hepimiz yanlış biliyormuşuz!
Popüler Haber
Akaryakıt Fiyatları Ucuzladı!
Gönyeli’de CİNAYET!
Mağusa'da kaçak mazot operasyonu
102 İşletme İndirim Kampanyasına Katıldı
Şüpheli kovalayan sivil polis kaza yaptı!
Zanlının Annesi Mahkemede Fanalık Geçirdi
Eski Erkek Arkadaşını Bıçakladı
Cinayet zanlısı her yerde aranıyor!
Erhürman, Akaryakıt Fiyatlarında Düzenleme Yapılacağını Açıkladı
Cinayet Şüphelisi Eski Sevgili
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Gizlilik ve Kullanım Koşulları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.
Design: LATIS Internet Media Systems