Futbolda Asya kıtasının en büyüğü Katar'da belli olacak

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Kupanın açılış maçında yarın Katar ile Lübnan, Lusail Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

6 grupta 24 takım sahne alacak

Katar'ın 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda 24 takım mücadele edecek.

6 grupta ilk 2'ye giren takımların doğrudan son 16 turuna yükseleceği turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlayacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Katar, Çin, Tacikistan, Lübnan

B Grubu: Avustralya, Özbekistan, Suriye, Hindistan

C Grubu: İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Filistin

D Grubu: Japonya, Endonezya, Irak, Vietnam

E Grubu: Güney Kore, Malezya, Ürdün, Bahreyn

F Grubu: Suudi Arabistan, Tayland, Kırgızistan, Umman

Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak

2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist 3 milyon, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilecek.

Maçlar 9 statta yapılacak

Kupada oynanacak toplam 51 maç, 5 farklı şehirde yer alan 9 statta yapılacak.

Abdullah bin Khalifa ve Jassim bin Hamad statları hariç söz konusu tüm stadyumlar, 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.

Stat Şehir Kapasite

Al Bayt Al Khor 68.895

Lusail Lusail 88.966

Al Janoub Al Wakrah 44.325

Abdullah bin Khalifa Doha 12.000

Al Thumama Doha 44.400

Ahmad bin Ali Al Rayyan 45.032

Education City Al Rayyan 44.667

Jassim bin Hamad Al Rayyan 15.000

Khalifa International Al Rayyan 45.857

En başarılı ülke Japonya

İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkat çekiyor.

Japonya 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvada Suudi Arabistan ve İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Katar, ünvanını koruma peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 AFC Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Katar, ev sahipliğini yaptığı turnuvada bir kez daha zafer yaşamak istiyor.

Kupanın en başarılı takımı olan ve 2019'da finalde kaybeden Japonya, yıldız futbolcu Heung-min Son önderliğindeki Güney Kore ve 2015'in şampiyonu Avustralya, organizasyonda iddiası olan takımlar arasında yer alıyor.

İtalya ile EURO 2020'yi kazanan teknik direktör Roberto Mancini'yi milli takımın başına getiren Suudi Arabistan ve kupada oynadığı tüm finalleri kazanan İran ise sürpriz yapabilecek ekipler olarak öne çıkıyor.

AFC Asya Kupası'nı daha önce kazanan takımlar şöyle:

Yıl Şampiyon

1956 Güney Kore

1960 Güney Kore

1964 İsrail

1968 İran

1972 İran

1976 İran

1980 Kuveyt

1984 Suudi Arabistan

1988 Suudi Arabistan

1992 Japonya

1996 Suudi Arabistan

2000 Japonya

2004 Japonya

2007 Irak

2011 Japonya

2015 Avustralya

2019 Katar