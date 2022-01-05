Futbolda DAÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol şampiyonasında final maçları oynandı. Şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımını 3-1 mağlup eden DAÜ takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final karşılaşması öncesinde oynanan üçüncülük maçında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımını 6-0 yenerek şampiyonayı 3.sırada tamamladı.

Final ve üçüncülük maçları sonrası şampiyon ve başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı takdim etti. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden DAÜ kadın takımı da şampiyonluk kupasını aldı.

Kınacı: “Moral, motivasyonu artırma adına önem veriyoruz”

Gerçekleşen futbol organizasyonu ile ilgili görüşlerini belirten KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, şampiyonanın başından sonuna kadar keyifli ve güzel karşılaşmalar izlediklerini ifade etti. Kendilerinin özellikle üniversitede öğrenim gören gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri için çabaladıklarını kaydeden Kınacı, “Sınav stresinin yanında eğitim hayatlarının yoğun döneminde bir nebze olsun moral ve motivasyonu artırma adına bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Futbol dünyanın ve adamızın en popüler sporu, dolayısıyla da futbola olan ilgi çok yoğun oldu. Katılan ve başarılı olan tüm takımlara turnuva boyunca ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim.”dedi. Kınacı son olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon olan DAÜ takımını tebrik etti.

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05/01/2022 17:22