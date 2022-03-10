Futbolda erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak müsabakalarının kötü hava koşulları nedeniyle 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

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10/03/2022

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Futbolda erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak müsabakalarının kötü hava koşulları nedeniyle 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

10/03/2022 13:40
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TAGS: Türkiye Futbol Federasyonu
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