Futbolda finalin adı DAÜ-UFÜ

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21/12/2023

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Futbolda finalin adı DAÜ-UFÜ


Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında finalin adı belli oldu. Yarı final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımları adlarını finale yazdırmayı başardı. Üniversiteler futbolda final karşılaşması 26 Aralık 2023 Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarında DAÜ takımı normal süresi 0-0 eşitlikle noktalanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımını penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederken, UFÜ takımı da Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımını 4-3 ile geçerek adını finale yazdırdı.

21/12/2023 12:16
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