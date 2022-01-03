Futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda erkeklerde finalistler belirlendi. Geçtiğimiz gün oynanan üçüncü maçlar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları finale yükseldi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımları ise üçüncülük için mücadele edecek. Kadınlarda şampiyon daha önce belli olmuş ve DAÜ takımı şampiyonluğunu ilan etmişti. Kadınlarda ikincilik ise YDÜ’nün oldu.

Üçüncü maçlar yoğun yağış altında oynandı

Erkeklerde yoğun yağmur yağışı altında oynanan üçüncü maçlarda RDÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 3-0 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımını 5-0 mağlup etti. DAÜ takımı Girne Üniversitesi’ni 5-0 ile geçerken, YDÜ takımı da KSTBÜ ile 1-1 berabere kaldı.

Final Güzelyurt Üner Berkalp’te

Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda final maçları 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Güzelyurt’ta oynanacak. Saat 14.00’te YDÜ ile DAÜ arasında oynanacak maç Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak. KSTBÜ ile RDÜ arasındaki üçüncülük maçı ise 11.30’da Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanacak.

Final maçlarının ardından şampiyon olan ve başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

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03/01/2022 10:11