Futbolda grup maçlarında son viraja girildi
11/12/2023
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında 2.hafta karşılaşmaları oynandı. Oynanan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 4-3 galip gelirken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1-1 berabere kaldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımı Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) takımını 3-0 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) de 15 Kasım Üniversitesi’ni 3-0 ile geçti.
3.hafta karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Yarı finalde A Grubu 1’incisi ile C Grubu 2’ncisi, B Grubu 1’incisi ile de C Grubu 1’incisi karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını finale yazdıracak.
Futbol müsabakalarında 3.hafta programı şöyle;
12.12.2023 Salı
Gazimağusa Canbulat Stadı
Saat 10.30: Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Saat 12.30: Uluslararası Final Üniversitesi – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
13.12.2023 Çarşamba
Güzelyurt Sentetik Sahası
Saat 11.00: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi
|A GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Girne Amerikan Üniversitesi
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2- Doğu Akdeniz Üniversitesi
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|B GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2- Uluslararası Final Üniversitesi
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3- 15 Kasım Üniversitesi
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-6
|0
|C GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2- Yakın Doğu Üniversitesi
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|2
|0
|0
|2
|4
|8
|-4
|0
|4- Rauf Denktaş Üniversitesi
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0