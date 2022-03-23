Futbolda gündemi sarsacak büyük iddia!

Futbolda gündemi sarsacak büyük bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig’e doğrudan yükselme ve şampiyonluk mücadelesi yapan Değirmenlik geçtiğimiz hafta bir başka iddialı takım olan Gençler Birliği’ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet almıştı.

Ancak maçın sonrasında Gençler Birliği, Değirmenlik takımının kurallara aykırı olarak 1 yerine 2 TC uyruklu futbolcu oynattığını iddia ederek maçın 3-0 hükmen lehlerine tescil edilmesi için Futbol Federasyonu Disiplin Kuruluna başvurmuştu.

Yarın karar vermek için toplanacak olan disiplin kurulu kararı çıkmadan Değirmenlik Kulübü'nün fazladan oynattığı iddia edilen ve federasyonda TC statüsünde gösterilen futbolcusu Batuhan Çınar için bugün geriye dönük vatandaşlık belgesi aldığı iddia edildi.

Bu gelişme üzerine KKTC kimlik kartı alması gündeme gelen ve yerli statüsünde olduğu iddia edilen Çınar konusunda yarın federasyonun nasıl bir karar vereceği büyük önem kazandı.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 14:31