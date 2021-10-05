Futbolda haftanın 'en' leri

Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar

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05/10/2021

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Futbolda haftanın 'en' leri

Haftanın takımı:

MESARYA

Haftanın teknik adamı:

SEDAT DEVECİOĞLU (Dumlupınar)

Haftanın futbolcusu:

MUSTAFA YAŞINSES (Mesarya)

Haftanın hakemi:

Kerem ERAN (Yenicami-Lefke)

Haftanın kare ası:

WESTON (Dumlupınar), BİLLY (DTB), E.ÖZSİN (MTG), B.MEHMET (Yeşilova)

Gol krallığı:

5 gol:
Emre Özsin (MTG)

3 gol:
B.Mehmet (M.A.Yeşilova)

2 gol:
Arda, Bekir (Göçmenköy), Weston, Mert (Dumlupınar), Hascan (Yenicami), Toykan (Hamitköy), M.Yaşınses (Mesarya), Uğur (MTG), Yasin (Yeşilova), Mishali (Cihangir)

Toplu sonuçlar

Puan durumu:

Program:

05/10/2021 08:49
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TAGS: futbol, haber kıbrıs, spor
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