Futbolda haftanın 'en' leri
Haber Kıbrıs Spor haftanın 'en'lerini sunar
05/10/2021
Haftanın takımı:
MESARYA
Haftanın teknik adamı:
SEDAT DEVECİOĞLU (Dumlupınar)
Haftanın futbolcusu:
MUSTAFA YAŞINSES (Mesarya)
Haftanın hakemi:
Kerem ERAN (Yenicami-Lefke)
Haftanın kare ası:
WESTON (Dumlupınar), BİLLY (DTB), E.ÖZSİN (MTG), B.MEHMET (Yeşilova)
Gol krallığı:
5 gol:
Emre Özsin (MTG)
3 gol:
B.Mehmet (M.A.Yeşilova)
2 gol:
Arda, Bekir (Göçmenköy), Weston, Mert (Dumlupınar), Hascan (Yenicami), Toykan (Hamitköy), M.Yaşınses (Mesarya), Uğur (MTG), Yasin (Yeşilova), Mishali (Cihangir)
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