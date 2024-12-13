Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Altınordu-Sarıyer (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Altay-E Koleji Isparta 32 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

15 Aralık Pazar:

14.00 1461 Trabzon FK-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Batman Petrolspor-Kırklarelispor (Batman)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Afyonspor (Tarsus İlçe)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Kepezspor (Faruk Çelik)

14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15 Aralık Pazar:

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Serik Belediyespor (Bolluca)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Elazığ Atatürk)

14.00 Giresunspor-Belediye Derincespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Nazillispor-Karaman FK (Nazilli İlçe)

14.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Diyarbekirspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Bucaspor (Dağılgan)

14.00 Artı Değer Vanspor FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (Van Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Bursaspor-Karşıyaka (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Artvin Hopaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)

15 Aralık Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-Muşspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

14.00 Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Silifke Şehir)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)

14.00 Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Kırşehir Ahi)

2. Grup

Bugün:

14.00 Fatsa Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Fatsa İlçe)

Yarın:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (İnegöl İlçe)

15 Aralık Pazar:

14.00 Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor (Kelkit İlçe)

14.00 Silivrispor-Amasyaspor FK (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

Yarın:

14.00 Viranşehir Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Viranşehir Bahçelievler)

14.00 Aliağa Futbol-1923 Mustafakemalpaşaspor (Aliağa Atatürk)

14.00 Çankayaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Osmanlı)

14.00 Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15 Aralık Pazar:

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Çorluspor 1947-Osmaniyespor FK (General Basri Saran)

4. Grup

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 Spor (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Tepecik Şenol Güneş)

15 Aralık Pazar:

14.00 Niğde Belediyespor-Denizlispor (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970 SK (Tunca Futbol Sahası)