Futbolda haftanın programı
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. Nesine 3. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.
13/12/2024
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
Yarın:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)
14.00 Altınordu-Sarıyer (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 Altay-E Koleji Isparta 32 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)
15 Aralık Pazar:
14.00 1461 Trabzon FK-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Batman Petrolspor-Kırklarelispor (Batman)
14.00 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Afyonspor (Tarsus İlçe)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Kepezspor (Faruk Çelik)
14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)
15 Aralık Pazar:
14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Serik Belediyespor (Bolluca)
14.00 Çimentaş Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Elazığ Atatürk)
14.00 Giresunspor-Belediye Derincespor (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 Nazillispor-Karaman FK (Nazilli İlçe)
14.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Diyarbekirspor (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Bucaspor (Dağılgan)
14.00 Artı Değer Vanspor FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (Van Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Bursaspor-Karşıyaka (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Artvin Hopaspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK (Kuşadası Özer Türk)
15 Aralık Pazar:
14.00 Anadolu Üniversitesi-Muşspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)
14.00 Silifke Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Silifke Şehir)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)
14.00 Kırşehir Futbol SK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Kırşehir Ahi)
2. Grup
Bugün:
14.00 Fatsa Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Fatsa İlçe)
Yarın:
14.00 İnegöl Kafkasspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (İnegöl İlçe)
15 Aralık Pazar:
14.00 Adıyaman FK-Nevşehir Belediyespor (Kahta İlçe)
14.00 T. Metal 1963 Spor-Balıkesirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Smart Holding Çayelispor (Kelkit İlçe)
14.00 Silivrispor-Amasyaspor FK (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Muğlaspor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
Yarın:
14.00 Viranşehir Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Viranşehir Bahçelievler)
14.00 Aliağa Futbol-1923 Mustafakemalpaşaspor (Aliağa Atatürk)
14.00 Çankayaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Osmanlı)
14.00 Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15 Aralık Pazar:
14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Pazarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pazar İlçe)
14.00 Alanya 1221 Futbol SK-Bayburt Özel İdarespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Çorluspor 1947-Osmaniyespor FK (General Basri Saran)
4. Grup
Yarın:
14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 Spor (Yeni Ordu)
14.00 İzmir Çoruhlu FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Tepecik Şenol Güneş)
15 Aralık Pazar:
14.00 Niğde Belediyespor-Denizlispor (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Futbol Sahası)
14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Sebat Gençlikspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
14.00 Polatlı 1926 SK-Zonguldakspor FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 FSK-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
14.00 Edirnespor-Kolibri Ağrı 1970 SK (Tunca Futbol Sahası)