Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Altınordu (Tarsus İlçe)

14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Kırklarelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Afyonspor (Faruk Çelik)

14.00 Altay-İnegölspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Batman Petrolspor- Kepezspor (Batman)

14.00 Fethiyespor-E Koleji Isparta 32 (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Ankara Demirspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Somaspor (Bolluca)

14.00 Belediye Derincespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor)

14.00 Nazillispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Karaman FK-Giresunspor (Yeni Karaman)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Diyarbekirspor (Dağılgan)

14.00 Menemen FK-Serik Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Bucaspor 1928 (Elazığ Atatürk)

14.00 Artı Değer Vanspor-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Muşspor-Ergene Velimeşespor (Muş Şehir)

1 Aralık Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-Tokat Belediye Plevnespor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Düzce Cam Düzcespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bornova 1977 (Dumlupınar)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Kuşadasıspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Bursaspor-Artvin Hopaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Smart Golding AŞ Çayelispor (Fatsa İlçe)

14.00 Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silivri Müjdat Gürsu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Balıkesirspor (Kahta İlçe)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 T. Metal 1963-Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Uşakspor-Amasyaspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Muğlaspor (Kelkit İlçe)

3. Grup:

Bugün:

14.00 Alanya 1221-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)

Yarın:

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Küçükçekmece Sinopspor (Didim Atatürk)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Çankayaspor-Osmaniyespor (Osmanlı)

1 Aralık Pazar:

14.00 Viranşehir Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyum)

14.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)

14.00 Ailağa Futbol-Bayburt Özel İdare (Aliağa Atatürk)

14.00 Çorluspor 1947-Karabük İdmanyurdu (General Basri Saran)

4. Grup

Yarın:

14.00 Niğde Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol-Kırıkkale FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

1 Aralık Pazar:

14.00 Mardin 1969-Denizlispor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Orduspor 1967-7 Eylül Turgutlu 1984 (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Zonguldakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Kolibri Ağrı 1970 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor (Tepecik Şenol Güneş)