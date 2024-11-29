Futbolda haftanın programı
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak. Nesine 3. Lig'de ise 13. hafta maçları yapılacak.
29/11/2024
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
1. Lig
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
1 Aralık Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Altınordu (Tarsus İlçe)
14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)
14.00 Beykoz Anadoluspor-Kırklarelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Afyonspor (Faruk Çelik)
14.00 Altay-İnegölspor (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Batman Petrolspor- Kepezspor (Batman)
14.00 Fethiyespor-E Koleji Isparta 32 (Fethiye İlçe)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Ankara Demirspor (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Somaspor (Bolluca)
14.00 Belediye Derincespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor)
14.00 Nazillispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Nazilli İlçe)
14.00 Karaman FK-Giresunspor (Yeni Karaman)
14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Diyarbekirspor (Dağılgan)
14.00 Menemen FK-Serik Belediyespor (Menemen İlçe)
14.00 Çimentaş Elazığspor-Bucaspor 1928 (Elazığ Atatürk)
14.00 Artı Değer Vanspor-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)
3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Muşspor-Ergene Velimeşespor (Muş Şehir)
1 Aralık Pazar:
14.00 Anadolu Üniversitesi-Tokat Belediye Plevnespor (Osmangazi Üniversitesi)
14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Düzce Cam Düzcespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Bornova 1977 (Dumlupınar)
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Kuşadasıspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
16.00 Bursaspor-Artvin Hopaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
2. Grup
Yarın:
14.00 Fatsa Belediyespor-Smart Golding AŞ Çayelispor (Fatsa İlçe)
14.00 Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silivri Müjdat Gürsu)
1 Aralık Pazar:
14.00 Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Adıyaman FK-Balıkesirspor (Kahta İlçe)
14.00 İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)
14.00 T. Metal 1963-Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Uşakspor-Amasyaspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Muğlaspor (Kelkit İlçe)
3. Grup:
Bugün:
14.00 Alanya 1221-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)
Yarın:
14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Küçükçekmece Sinopspor (Didim Atatürk)
14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Çankayaspor-Osmaniyespor (Osmanlı)
1 Aralık Pazar:
14.00 Viranşehir Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyum)
14.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)
14.00 Ailağa Futbol-Bayburt Özel İdare (Aliağa Atatürk)
14.00 Çorluspor 1947-Karabük İdmanyurdu (General Basri Saran)
4. Grup
Yarın:
14.00 Niğde Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
14.00 Bursa Nilüfer Futbol-Kırıkkale FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
14.00 Polatlı 1926-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
1 Aralık Pazar:
14.00 Mardin 1969-Denizlispor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Orduspor 1967-7 Eylül Turgutlu 1984 (Yeni Ordu)
14.00 İzmir Çoruhlu FK-Zonguldakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Kolibri Ağrı 1970 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor (Tepecik Şenol Güneş)29/11/2024 09:37