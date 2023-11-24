Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Esenler Erokspor-Ankara Demirspor (Esenler Erokspor)

26 Kasım Pazar:

14.00 Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Adıyaman FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Bursaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Altınordu (Diyarbakır)

14.00 Vefa Group Vanspor FK-Nazilli Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankaraspor (Mersin)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

26 Kasım Pazar:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32 (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Fethiyespor-Karaman FK (Fethiye İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Belediye Derincespor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uşakspor (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-İskenderunspor (Soma Atatürk)

14.00 Menemen FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Denizlispor-Düzce Cam Düzcespor (Denizli Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karabük İdmanyurdu (Bağcılar Mahmutbey)

26 Kasım Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-İnegöl Kafkasspor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Edirnespor (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kepezspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Mardin 1969-Kırıkkalegücü (Mardin 21 Kasım)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 52 Orduspor-Talasgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-3Gen Holding Elazığspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

26 Kasım Pazar:

14.00 Efeler 09-Karşıyaka (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Hacettepe 1945-Silifke Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Ergene Velimeşespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor (Eynesil İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Turgutluspor (12 Haziran)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Anadolu Üniversitesi (Kelkit İlçe)

3. Grup:

26 Kasım Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Onvo Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Kuşadasıspor (Erbaa İlçe)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Faruk Çelik)

14.00 Osmaniyespor FK-1922 Konyaspor (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül-Silivrispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Tokat Belediye Plevnespor (Bergama 14 Eylül)

26 Kasım Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Bitexen Adana 1954 (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Sebat Gençlikspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.00 23 Elazığ FK-Siirt İl Özel İdaresi (Elazığ Doğukent)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Orduspor 1967 (Muş Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü (İBB GOB Halit Kıvanç)

12.00 Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

13.00 Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

13.00 Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor (Vefa)

14.00 Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor (Batur)