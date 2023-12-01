Futbolda haftanın programı



Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de ise 13. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

1. Lig

Bugün:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Nazilli Belediyespor-Yeni Mersin İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-Vefa Group Vanspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Ankara Demirspor-Hes İlaç Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Serik Belediyespor-Tuna Tarım Kırklarelispor (Serik İsmail Oğan)

3 Aralık Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Diyarbekirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Bucaspor 1928-1461 Trabzon (Yeni Buca)

14.00 Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor (Kahta İlçe)

14.00 Ankaraspor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor-Menemen FK (7 Ocak)

14.00 Belediye Derincespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

3 Aralık Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Denizlispor (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Somaspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kastamonuspor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-İnegölspor (Yeni Karaman)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Sarıyer (Düzce Şehir)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Kepezspor-Mardin 1969 (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor (İnegöl)

3 Aralık Pazar:

14.00 Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor (Başpınar)

14.00 Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu (Edirne 25 Kasım)

14.00 Karabük İdnanyurdu-Artvin Hopaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

2. Grup:

3 Aralık Pazar:

14.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor (Batman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Silifke Şehir)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945 (Elazığ)

14.00 Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 (Osmangazi Üniversitesi)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Spor Toto Akhisar)

Pazar:

13.00 Silivrispor-Fatsa Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK (Bayburt Genç Osman)

14.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877 (Dumlupınar)

4. Grup:

Bugün:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor (Kurtalan İlçe)

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor (Yeni Ordu)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor (Tarsus Şehir)